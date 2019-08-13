Экономика

ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке трудаИзвестия 15:10

По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.
Известия17:01

Подробнее о событии

Рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

URA.Ru21:56

ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Газета.Ru21:30

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Известия17:01

В ЦБ рассказали о потере почти 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

РЕН ТВ19:44

Центробанк недосчитался на рынке труда около 500 тыс. предпенсионеров

Парламентская газета16:19

СМИ: рынок труда недосчитался полумиллиона предпенсионеров

Накануне.Ru20:04

Россияне чаще обращаются в Роструд из-за вопросов оплаты труда

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Обновлено в 13:08
Политика

Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Футбол

Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Религия

Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

Обновлено в 19:30
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Здоровье

Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Политика

В Конгрессе США поддержали протесты в Москве

Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве.
Обновлено в 04:47
Политика

Прокуратура провела обыск в доме бывшего вице-канцлера Австрии

Сотрудники австрийской прокуратуры провели обыск в доме бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает газета Der Standart.
Обновлено в 20:55
Политика

В Черногории оценили потери от антироссийских санкций

Черногория потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено в 21:30
Общество

Дым от лесных пожаров в Сибири скоро накроет Гренландию

Обновлено в 22:52
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Интернет

Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Политика

Китай запретил кораблям ВМС США заходить в порт Гонконга

Власти Китая отклонили запрос военно-морских сил США о заходе двух кораблей в порт Гонконга, 13 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 16:40
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Технологии

В России изменили концепцию развития 5G

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Происшествия

В США украинке дали 20 лет тюрьмы за производство детской порнографии

В прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк проинформировали о том, что украинку Алену Каличенко приговорили к 20 годам тюремного заключения за то, что она сексуально эксплуатировала ребенка и занималась изготовлением детской порнографии для поставки в США.
Обновлено в 22:51
Происшествия

Изнасилованной уфимской дознавательнице стало плохо в суде

Обновлено в 07:31
Общество

«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов

«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Общество

Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии

Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Гаджеты

Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов

В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено в 13:27
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Экономика

В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников

Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»

В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Появилось еще одно доказательство беременности Ксении Собчак

Всё гадала, как Ксения Собчак уговорит своего Богомола взять её замуж.
Обновлено в 22:00
Общество

Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива

В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.
Обновлено в 09:04
Космос

На обсерватории «Спектр-УФ» разместят один японский прибор

Ранее планировалось, что на космической обсерватории «Спектр-УФ» будут размещены два японских прибора: коронограф и спектрограф.
Обновлено в 07:09
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное