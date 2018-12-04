Банк России предлагает отложить на год требование о стопроцентном оснащении банковских офисов оборудованием для сбора биометрических данных. Послабление получат небольшие банки, оформившие базовую лицензию.

ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России

Экономика Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.

Экономика Экономика ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.

Экономика Экономика В России может измениться вкус и качество пива Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.

Экономика Экономика Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.

Финансы Финансы Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется "Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.

Экономика Экономика Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году Автомобильные катализаторы останутся ключевым источником спроса на этот металл в ближайшие 10 лет, на долю их производства приходится более 80% общего потребления палладия.

Экономика Экономика Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.

Экономика Экономика Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладельцем расположенного в Крыму производственного кооператива «Галит», следует из базы данных СПАРК.

Экономика Экономика В Счётной палате сообщили об убыточности конфискации имущества В Счётной палате сообщили, что, согласно результатам проверки, Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше средств, чем получает от его продажи.

Экономика Экономика «Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.

Экономика Экономика Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.

Экономика Экономика Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.

Экономика Экономика Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.

Экономика Экономика Водка и бриллианты: какие компании больше других задолжали налоговикам У половины сумма не превысила 1 тыс. руб. Лишь у 3% юрлиц из базы данных ФНС задолженность превышает 1 млн руб. Еще у 8% фирм долги составляют от 100 тыс. до 1 млн руб. 17% компаний недоплатили от 10 тыс. до 100 тыс. руб. налогов.