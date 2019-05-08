Финансы

ЦБ отчитался об убытке почти в 435 млрд рублейСаминвестор 01:29

По итогам 2018 года Центробанк РФ получил убыток размером 434,7 млрд рублей. Об этом говорится в его годовом отчёте. В 2017 году убыток ЦБ составил 435,3 млрд рублей.
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Прибыль не является целью: об убытках Банка России

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Коммерсантъвчера в 14:59
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Происшествия

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В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Довольно неожиданно за Риту вступилась ее подруга, актриса Александра Бортич.
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Армия и оружие

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Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.
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Экономика

Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

Обновлено в 10:32
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

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Армия и оружие

Испанский художник представил картину о российских военных в Сирии

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Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Ирина Слуцкая раскрыла истинные причины развода»

11 мая гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая.
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Лидер Палаты общин Британии намерена заменить Мэй на посту премьера

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом сообщила, что намерена заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра Соединенного Королевства.
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Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
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Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
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ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»

В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
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Волкер дал обещание к инаугурации Зеленского

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского посетит американская делегация "высокого уровня".
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Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч с «Аяксом»

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Обновлено в 13:59
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Бакайоко может стать игроком «Интера»

Напомним, Бакайоко является игроком лондонского «Челси», однако играет в «Милане» на правах годичной аренды.
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