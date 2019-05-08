ЦБ отчитался об убытке почти в 435 млрд рублейСаминвестор 01:29

По итогам 2018 года Центробанк РФ получил убыток размером 434,7 млрд рублей. Об этом говорится в его годовом отчёте. В 2017 году убыток ЦБ составил 435,3 млрд рублей.

ЦБ отчитался об убытке почти в 435 млрд рублей

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