Финансы
ЦБ отчитался об убытке почти в 435 млрд рублейСаминвестор 01:29
По итогам 2018 года Центробанк РФ получил убыток размером 434,7 млрд рублей. Об этом говорится в его годовом отчёте. В 2017 году убыток ЦБ составил 435,3 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков
Эхо Москвывчера в 14:02
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Истребитель времен ВОВ подняли со дна в Севастополе
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Саша Бортич обматерила обидчиков Риты Дакоты
Довольно неожиданно за Риту вступилась ее подруга, актриса Александра Бортич.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе
Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.
Обновлено в 12:54
Экономика
Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%
Обновлено в 10:32
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Политика
Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников
Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Ирина Слуцкая раскрыла истинные причины развода»
11 мая гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Лидер Палаты общин Британии намерена заменить Мэй на посту премьера
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом сообщила, что намерена заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 09:17
Единоборства
Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
Обновлено в 12:48
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Политика
Волкер дал обещание к инаугурации Зеленского
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского посетит американская делегация "высокого уровня".
Обновлено в 13:17
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч с «Аяксом»
"Тоттенхэм" прибыл на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с задачей забить "Аяксу" минимум дважды после поражения 0:1 на своём поле.
Обновлено в 13:59
Футбол
Бакайоко может стать игроком «Интера»
Напомним, Бакайоко является игроком лондонского «Челси», однако играет в «Милане» на правах годичной аренды.
Обновлено в 06:44