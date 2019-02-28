Финансы
ЦБ отчитался о росте ипотечного кредитования в РоссииРБК 03:06
Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в январе достиг 167 млрд руб. — это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Банк России. Всего с начала 2019 года банки выдали 78,2 тыс. жилищных кредитов.
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Просроченная задолженность физлиц по банковским кредитам в январе выросла на 7,8%
Финмаркетвчера в 04:23
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К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
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Прокуратура Нидерландов планирует завершить расследования по делу Royal Dutch Shell и готовится к судебному процессу по уголовным обвинениям, связанным с урегулированием компанией споров вокруг выдачи ей лицензии на разведку нефти в Нигерии в 2011 году.
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СМИ обнаружили у семьи Жириновского недвижимость на 9,8 млрд рублей
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Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрит вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час во втором квартале нынешнего года.
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