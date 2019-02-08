Финансы

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхИзвестия 05:32

Центробанк в ходе заседания, состоявшегося в пятницу, 8 февраля, оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз инфляции по итогам 2019 года в интервале 5–5,5% с возвращением к 4% в первой половине следующего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РФПИ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в конце 2019 года

ТАСС07:53

Первая реакция российской валюты на итоги заседания Банка России была нейтральной, но затем рубль перешел к планомерному росту - БКС

Финмаркет10:46

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,75%

Газета.Ru06:34

ЦБ сохранил ключевую ставку: «Экономика и финансовый рынок России не под влиянием негатива»

Реальное время08:00

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

РИА Новости05:34

Паноптикум идиотизма – экономист Жуковский о доводах Центробанка РФ

REGNUM09:43

Банк России может сохранить ставку на уровне 7,75% до конца 2019 года

Finam.Ru07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:46, Ашберн
Происшествия

После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Обновлено в 15:59
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Спорт

Российские биатлонистки стали 10-ми в эстафете на этапе Кубка мира

Ранее в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону российская команда заняла третье место.
Обновлено в 19:05
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России

Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья

В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Обновлено в 06:26
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия

При столкновения поездов в Испании погиб один человек

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено в 13:35
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Авто

Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Наука

Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья

Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Кино

Умер знаменитый британский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:58
Политика

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке

Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Политика

На Украине пожаловались на отток летчиков и конструкторов в Россию

Обновлено в 18:06
Авто

В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Экономика

МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Обновлено в 08:21
Политика

Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 19:57
Общество

Назван самый опасный стиральный порошок

Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.
Обновлено в 00:46
Общество

Наряд Меланьи Трамп с одной перчаткой рассмешил пользователей сети

«Наряд Меланьи с одной перчаткой лишь закрепил за ней злодейский образ», — написал один из пользователей Twitter.
Обновлено вчера в 15:29
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Общество

Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено в 15:27
Гаджеты

Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов

Смартфоны с самым низким уровнем излучения Читатели наверняка обратят внимание, что в "чёрном" списке не оказалось ни одного аппарата марки Samsung.
Обновлено в 10:07
ещё по теме
Главное