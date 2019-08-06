Экономика

ЦБ оштрафовал «Открытие» за некорректную работу с кредитными историямиБанки.ру вчера в 11:48

Центральный банк России оштрафовал банк «Открытие» по статьям 14.29 и 15.26.3 Кодекса об административных правонарушениях, связанных с некорректной работой с кредитными историями.
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ЦБ оштрафовал «Открытие» за некорректную работу с кредитными историями

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