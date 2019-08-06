Экономика
ЦБ оштрафовал «Открытие» за некорректную работу с кредитными историямиБанки.ру вчера в 11:48
Центральный банк России оштрафовал банк «Открытие» по статьям 14.29 и 15.26.3 Кодекса об административных правонарушениях, связанных с некорректной работой с кредитными историями.
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ЦБ оштрафовал банк «ФК Открытие» за некорректную работу с кредитными историями
Ведомостивчера в 14:16
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
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Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
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Задержан вероятный убийца Михаила Круга
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено вчера в 11:08
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Киевское "Динамо" неудачно сыграло в первом квалификационном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге".
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Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
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Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Энергетика
Нефть не прекращает дешеветь, цена Brent упала ниже $59 за баррель
Со своей стороны, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $58,2-59,4 за баррель.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Госдуме заявили о высокой вероятности ядерного удара США
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 60% респондентов считают, что США представляют для России наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия.
Обновлено вчера в 09:19
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
В Сети напомнили про внедорожник «Москвич»
Новинка была показана в 1973 году и по своему внешнему дизайну напоминала Toyota FJ40.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В аэропорту Черногории повредили российский Boeing
Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта «Тиват», говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Знаю, что могу потерять все, если проиграю Порье»
Никто не знает, что будет происходить внутри октагона 7 сентября. Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 27 побед в 27 боях.
Обновлено в 02:49
Общество
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По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой «дачной амнистии»
Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, новые нормы затрагивают только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, напомнили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 01:00
Общество
В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
Транспортное сообщение между двумя поселками нарушено в Охотском районе Хабаровского края, где вышедшие из берегов реки подтопили дорогу, а ливни - придомовые территории и подвалы домов в поселке Новая Иня, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:56
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля.
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Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
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