Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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Требования ЦБ РФ к раскрытию информации при страховании жизни вступят в силу с 1 апреля
Интерфакс - Россия03:49
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Кино
«Богемскую рапсодию» оставили без ЛГБТ-сцен в Китае
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
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Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено вчера в 21:21
Космос
Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра
Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
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Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила ее пресс-служба.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
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Обновлено вчера в 18:08
Культура
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Певец Дима Билан получил звание «Заслуженного артиста РФ» из рук министра культуры РФ Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 12:21
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В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Футбол
Роналду назвал сроки восстановления после травмы
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Финансы
Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов
Эксперты рассказали, какие штрафы грозят пенсионерам, которые не платят налоги.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске
Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика
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В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
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Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Трамп официально признал Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп, встречаясь сегодня с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку
Как стало известно «Мойке78», девушка пыталась перелезть со своего балкона на пятом этаже на четвертый этаж.
Обновлено в 02:05
Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С
Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С. Петухов заявил, что контракт выполнен в полной мере.
Обновлено в 02:41