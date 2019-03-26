Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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Происшествия
Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника
Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
Обновлено в 05:02
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника
Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Роскачество дало рекомендации по выбору такси
Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.
Обновлено в 03:00
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Боевика осудили на 24 года за нападение на полицейских в Дагестане
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Юсупова, обвиняемого по восьми статьям УК РФ, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова
Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Петербурге тренера по баскетболу подозревают в педофилии
Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
Экономика
К системе быстрых платежей по номеру телефона подключился ВТБ
Сбербанк — крупнейший банк страны, на который приходится примерно 60-70% всей финансовой системы.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Музыка
Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи
Обновлено в 05:22
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Политика
МВД предложило лишить наркозависимых права управлять автомобилем
В МВД рассматривается идея лишить наркозависимых граждан права управлять автомобилем и работать на опасных производствах, заявил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Общество
Ухудшилось здоровье белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Животных содержат в тесных вольерах, которые получили название "китовая тюрьма". Ситуация вызвала общественный резонанс.
Обновлено в 03:35
Экономика
В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Общество
Стало известно, когда в Москве растает снег
Снег на улицах Москвы практически полностью растает уже к началу апреля, сообщает "Метеоновости".
Обновлено в 05:00
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Уникальный комплекс разведки «Ирония» впервые покажут в Екатеринбурге
Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:28
Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58