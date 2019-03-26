Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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ЦБ обязал банки и страховщиков предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования
Московский Комсомолец06:35
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Музыка
Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»
Обновлено в 07:35
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 08:56
Общество
Обвинение попросило 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера
Прокурор попросил приговорить бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии и назначить ему штраф в размере 500 млн рублей.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство
На ролике видно: смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, подключенный к зарядке Xiaomi, заряжается от 0 до 100% за 17 минут.
Обновлено в 09:56
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Технологии
Клиентам Сбербанка разрешат изменять пин-код без перевыпуска карты
В Сбербанке отметили, что ежемесячно 30 тысяч клиентов банка перевыпускают карту из-за того, что забыли пин-код, пишет РБК.
Обновлено в 09:45
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Авто
В Красноярске назвали квартиры по цене Lexus и Porsche
Обновлено в 02:26
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Авто
Ford может полностью уйти из России
В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено в 06:31
Здоровье
40-летняя Instagram-блогер перенесла инсульт во время занятий йогой
40-летняя американка Ребекка Ли пережила инсульт во время занятия йогой.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за преступления конкистадоров
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Анна Курникова предстала в платье с экстремальным декольте
Обновлено в 10:04
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Политика
ФСБ назвала условия сохранения кортика на память бывшими сотрудниками
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предложила установить условия передачи кортиков бывшим сотрудникам службы, говорится в соответствующем проекте приказа.
Обновлено в 09:43
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Экономика
Топилин допустил введение дополнительных мер поддержки рождаемости
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил возможность введения дополнительных мер поддержки рождаемости в России в рамках реализации национального проекта "Демография".
Обновлено в 09:59