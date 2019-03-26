Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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ЦБ обязал банки и страховщиков предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования
Московский Комсомолец06:35
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Гаджеты
Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.
Обновлено в 06:25
Политика
В рейтинге самых влиятельных паспортов Россия оказалась на 47 месте
Три месяца назад РФ занимала 48-е место в рейтинге, пишет RNS. В лидерах рейтинга оказались Япония, Сингапур и Южная Корея.
Обновлено в 06:38
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»
Обновлено в 06:54
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Авто
СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты
Nokia готовит смартфон в новом дизайне и с 48-Мп камерой
Nokia X71 станет первым смартфоном Nokia с тройной камерой и с датчиком 48 Мп.
Обновлено в 05:20
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
ЖКХ
В Подмосковье на капремонт многоквартирных домов выделено 16 млрд руб
Около 16 миллиардов рублей выделено на программу капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Московской области в 2019 году, сказал журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Общество
Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»
Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»
Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Политика
Полковнику Ильину нашли место в петербургском главке
Полковника полиции Михаила Ильина вернули на должность заместителя начальника полиции по Ленобласти ГУ МВД России.
Обновлено в 05:19
Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Происшествия
В столице Казахстана два человека погибли в ДТП между автобусами
В столице Казахстана Нур-Султане два человека погибли в ДТП, произошедшем между двумя автобусами.
Обновлено в 04:57
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Рассекречен первый кроссовер Geely на платформе Volvo
Купеобразный кроссовер Xingyue первым среди прочих автомобилей бренда получил новую модульную архитектуру Volvo.
Обновлено вчера в 09:23
Общество
Власти Москвы достроят пять проблемных жилых комплексов
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи
Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
Обновлено в 02:58