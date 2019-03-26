Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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Клиентов подставило «плечо»

Российская газета12:20

ЦБ обязал банки и страховщиков предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования

Московский Комсомолец06:35

Банк России опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Реальное время03:26

Страховщиков с 1 апреля обяжут раскрывать риски ИСЖ

РБК05:19

ЦБ установил новые правила продажи полисов страхования жизни

Аргументы и Факты05:00

Страховщики и банки будут предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования

ТАСС03:32

ЦБ ужесточил процедуру продаж страховок жизни

Ведомости06:25
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Политика

СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого пособника террористов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в пособничестве деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 11:27
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Экономика

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Общество

У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей

«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет

Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Музыка

«Евровидение» может не состояться из-за проблем с безопасностью

В середине мая в Израиле запланирован европейский песенный конкурс "Евровидение-2019", однако он может так и не состояться из-за серьезных проблем с безопасностью.
Обновлено в 10:48
Интернет

В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google

В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Наука

В Норвегии нашли корабль викингов

Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Арест сенатору Арашукову продлен на три месяца

Обновлено в 12:23
Футбол

Пас Ахметова пяткой признан УЕФА лучшим моментом дня

УЕФА определил лучший момент дня отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 06:42
Политика

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Происшествия

СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Общество

Рудольфа Фурманова исключили из Союза театральных деятелей

Правление петербургского Союза театральных деятелей исключило директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из организации.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

Обновлено в 10:04
Политика

ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Наука

Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин

Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика

МВД предлагает лишать водительских прав наркозависимых людей

«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел России намерено лишать наркозависимых людей водительских прав.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей

Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.
Обновлено в 11:21
Происшествия

На женщину в Мурманске упала глыба льда

Глыба льда обрушилась на женщину в Мурманске. После этого ее доставили в реанимацию.
Обновлено в 13:01
Общество

Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру

Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Экономика

ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк

Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»

Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Минздрав РФ предложил ввести универсальное йодирование пищевой соли с 2020 г

Минздрав России подготовил для общественного обсуждения проект, в рамках которого предлагается с января 2020 г. ввести универсальное йодирование пищевой повареной соли.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции

В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
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