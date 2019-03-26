Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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ЦБ обязал банки и страховщиков предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования
Московский Комсомолец06:35
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Общество
«Собеседник» рассказал о пентхаусе за 2 млрд рублей в собственности у тещи главы «Ростеха» Чемезова
73-летняя теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова имеет в собственности 700-метровый пентхаус на Малой Никитской улице в Москве, стоимость которого составляет 2 млрд рублей, пишет «Собеседник».
Обновлено в 11:38
Транспорт
Власти Москвы рассказали о пользе уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки в Москве помогут сократить расходы на 30% без ущерба для безопасности пешеходов, заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
Обновлено в 11:09
Политика
Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
Обновлено 23 марта в 16:49
Происшествия
Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось
24 февраля сообщалось, что Георгия Данелию госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «эмфизема легких».
Обновлено в 11:31
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба ЕП.
Обновлено в 08:55
Политика
Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве террористам
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 205.5 УК РФ (пособничество в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) в отношении мужчины 1988 года рождения.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Huawei выпустила P30 Pro с четверной камерой
Обновлено в 11:07
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера просят отправить в колонию на 21 год
Сторона государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году заключения в колонии строгого режима.
Обновлено в 10:38
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено в 04:41
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова
Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Экономика
Выбросы углекислого газа на Земле выросли до исторического максимума
Международное энергетическое агентство в своем докладе сообщило, что выбросы углекислого газа на планете выросли в прошлом году на 560 миллионов тонн до исторического максимума более 33 миллиардов тонн.
Обновлено в 05:03
Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Ювентус» намерен усилиться форвардом «Фиорентины»
«Ювентус» планирует приобрести нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Архивное фото с выпускного Меган Маркл назвали «пророческим»
Архивный симок с выпускного Меган Маркл назвали «пророческим».
Обновлено в 10:25
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51