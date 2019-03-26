Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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Страховщиков с 1 апреля обяжут раскрывать риски ИСЖ

РБК05:19

ЦБ обязал банки и страховщиков предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования

Московский Комсомолец06:35

ЦБ ужесточил процедуру продаж страховок жизни

Ведомости06:25

Клиентов подставило «плечо»

Российская газета12:20

ЦБ установил новые правила продажи полисов страхования жизни

Аргументы и Факты05:00

Страховщики и банки будут предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования

ТАСС03:32

Банк России опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Реальное время03:26
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Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Футбол

Манджукич согласился продлить контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 15:49
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Космос

Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня

Обновлено в 19:08
Космос

Полёты в космос станут совершаться из аэропорта в ОАЭ

Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах станет местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Японских школьников научат считать Курилы своей территорией

Обновлено в 07:43
Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея

Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Авто

Ford закроет завод во Всеволожске

Автомобильная компания Ford планирует закрыть завод во Всеволожске. На предприятии на сегодняшний день выпускают 95 автомобилей в сутки.
Обновлено в 05:52
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Культура

Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Президент России Владмир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и за произведения для детей в области литературы и искусства, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 11:33
Политика

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
Обновлено в 10:33
Политика

Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Политика

Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено в 16:20
Кино

В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили

Обновлено в 19:03
Хоккей

Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Самолет-разведчик США провел полет у границ Крыма

18 февраля стратегический разведывательный самолет США RC-135V провел многочасовую разведку над морскими границами РФ в районе Крыма 11 февраля российские военные уничтожили иностранный беспилотник, следивший за учениями в Крыму.
Обновлено в 15:56
Экономика

Юнистрим открыл VIP-офис на Кутузовском проспекте

Помимо услуг для бизнеса, в новом офисе премиум-класса представлены все сервисы Юнистрим для физических лиц.
Обновлено в 08:07
Наука

В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей животных

Китайские ученые из Северо-Западного университета Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, что во время последних археологических раскопок им удалось обнаружить тысячи окаменелостей животных возрастом около 518 миллионов лет.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Авто

Mitsubishi представил экстремальный пикап L200

Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено в 07:52
Космос

НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС

Обновлено в 18:15
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
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