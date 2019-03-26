Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизниРоссийская газета 03:16

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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ЦБ обязал банки и страховщиков предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования

Московский Комсомолец06:35

ЦБ ужесточил процедуру продаж страховок жизни

Ведомости06:25

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Российская газета03:16

ЦБ установил новые правила продажи полисов страхования жизни

Аргументы и Факты05:00

Страховщики и банки будут предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования

ТАСС03:32

Банк России опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Реальное время03:26

Страховщиков с 1 апреля обяжут раскрывать риски ИСЖ

РБК05:19
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Политика

Около 10 тысяч человек вышли на митинг в Магасе

Обновлено в 06:25
Политика

Россиян собираются пускать в Турцию по внутренним паспортам

Министры намерены обсудить возможность въезда для российских граждан на территорию Турции не по заграничным, а по общегражданским паспортам.
Обновлено в 07:03
Политика

Рунет отключат через две недели

Рунет будет отключен от глобального интернета в течение двух недель, сообщает MIT Technology Review.
Обновлено в 05:35
Авто

Skoda Octavia получила новую версию

Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
Обновлено в 06:46
Общество

Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника

Обновлено в 06:54
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Московский областной суд во вторник признал законным заключение под стражу бывшего первого заместителя руководителя АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 08:06
Политика

Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам

Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:21
Интернет

Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России

Китайская компания Huawei продолжает экспансию на российский рынок — "Хуавэй" планирует запустить в РФ собственный музыкальный сервис Huawei Music, которому предстоит тягаться с такими гигантами, как Google Play, Apple Music и "Яндекс.Музыка".
Обновлено в 03:46
Политика

США не допустят вмешательства «враждебных держав» в дела Венесуэлы

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Общество

Почти 200 жильцов дома в Магнитогорске, где был взрыв, хотят переехать

Почти 200 жильцов дома в Магнитогорске Челябинской области, где в декабре прошлого года произошел взрыв, сообщили властям о своем желании переехать, рассказала во вторник министр социальных отношений региона Татьяна Никитина.
Обновлено в 07:34
Технологии

Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении

Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы

Промоутер подчеркнул, что Началова соглашалась на любые гонорары, и за последнее ее выступление заказчик заплатил всего 150 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Наука

Ученые: Фруктоза провоцирует развитие рака

Подсластители на основе фруктозы могут провоцировать развитие рака прямой кишки.
Обновлено 24 марта в 12:10
Происшествия

Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.
Обновлено в 08:15
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова

Обновлено в 06:51
Футбол

Англия разгромила Черногорию и другие итоги матчей отбора ЧЕ-2020

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 25 марта.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

«РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Алекса Родригеса обвинили в новом обмане Дженнифер Лопес

Счастье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса может стать не таким безоблачным, как это казалось поклонникам в день, когда известный бейсболист предложил певице свою руку, сердце и помолвочное кольцо за 4,5 миллиона долларов.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Таварес признан первой звездой дня в НХЛ

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший покер в игре с «Флоридой Пантерз» (7:5). Теперь на его счету 45 голов в ссезоне-2018/19.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Израиль заявил о новых ракетных ударах по сектору Газа

Израильские военные нанесли новые удары по сектору Газа в ответ на ракетные удары по территории еврейского государства.
Обновлено в 03:15
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:25
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Футбол

Форвард «Урала» Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона.
Обновлено в 08:10
Кино

Гойко Митич рассказал о съемках в «Балканском рубеже»

Обновлено в 06:38
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