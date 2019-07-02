Финансы
ЦБ опубликовал курс валют на 3 июляТелеканал 360° вчера в 09:16
Российский Центробанк объявил официальный курс валют на 3 июля. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Авто
Умер экс‐глава Chrysler и создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале
Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Мама Алины Кабаевой угнала ее машину
В свою очередь, мама звезды художественной гимнастики не могла позволить, чтобы дочь отвлекалась от тренировок, поэтому она сделала «слепок» ключей и вручила их знакомому с просьбой «угнать» машину.
Обновлено в 01:48
Наука
Учёные нашли возбудителей туберкулёза в клетках
Обновлено вчера в 06:18
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 18:46
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:43
Здоровье
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья
Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет
О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
Обновлено вчера в 17:49
Недвижимость
Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовых
С 3 июля 2019 г. Газпромбанк начал выдавать «Семейную ипотеку» по программе с господдержкой под 4,9% годовых.
Обновлено в 02:15
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Черноморский флот РФ направил в Персидский залив спасательный буксир
Спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" впервые совершает переход в Персидский залив из Новороссийска, говорится в сообщении пресс-службы флота.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A30s протестировали в Geekbench
Новая модель протестировали в бенчмарке с процессором Exynos 7904, под модельным номером SM-A307FN, с 3 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 9 Pie.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45