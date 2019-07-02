Финансы

ЦБ опубликовал курс валют на 3 июляТелеканал 360° вчера в 09:16

Российский Центробанк объявил официальный курс валют на 3 июля. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,37 рубля

ТАСС03:03

Официальный курс доллара на среду вырос до 63,23 рубля

ПРАЙМвчера в 05:44

Банк России повысил курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:40

ЦБ повысил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:00

Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубля

РИА Новостивчера в 05:55

ЦБ опубликовал курс валют на 3 июля

Телеканал 360°вчера в 09:16

ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 71,408 руб

Финмаркетвчера в 05:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика

Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве

Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Авто

Умер экс‐глава Chrysler и создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Авто

Названы топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Происшествия

В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале

Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Мама Алины Кабаевой угнала ее машину

В свою очередь, мама звезды художественной гимнастики не могла позволить, чтобы дочь отвлекалась от тренировок, поэтому она сделала «слепок» ключей и вручила их знакомому с просьбой «угнать» машину.
Обновлено в 01:48
Наука

Учёные нашли возбудителей туберкулёза в клетках

Обновлено вчера в 06:18
Здоровье

Веранды здоровья открылись в столичных парках

В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 18:46
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:43
Здоровье

Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья

Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет

О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено вчера в 17:49
Недвижимость

Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовых

С 3 июля 2019 г. Газпромбанк начал выдавать «Семейную ипотеку» по программе с господдержкой под 4,9% годовых.
Обновлено в 02:15
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Черноморский флот РФ направил в Персидский залив спасательный буксир

Спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" впервые совершает переход в Персидский залив из Новороссийска, говорится в сообщении пресс-службы флота.
Обновлено в 02:57
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A30s протестировали в Geekbench

Новая модель протестировали в бенчмарке с процессором Exynos 7904, под модельным номером SM-A307FN, с 3 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 9 Pie.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
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