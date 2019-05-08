Экономика

ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-кодуРБК 02:02

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
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