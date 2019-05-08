Экономика
ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-кодуРБК 02:02
Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика
Порошенко согласился прийти на допрос
Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Обновлено в 09:24
Игры
Разработчики игры Bloodlines 2 рассказали о жестоких магах крови
На официальном YouTube-канале компании Paradox Interactive вышел новый ролик, посвящённый предстоящей игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В нём рассказывается о Тремерах — магах крови и одном из доступных для выбора кланов вампиров.
Обновлено в 09:03
Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Политика
Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
С «Суперджетом» произошли пять инцидентов за сутки
Согласно информации СМИ и местных источников, за текущие сутки с самолётом Sukhoi Superjet 100 произошли ещё пять инцидента, вызвавшие отмену и задержку рейсов.
Обновлено в 10:31
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Кино
Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне
Обновлено в 09:31
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Кино
Мадонна заступилась за Майкла Джексона на фоне фильма с обвинениями
Читайте подробнее о фильме: "Биограф Майкла Джексона нашел опровержение обвинений в растлении" "У меня нет менталитета линчующей толпы, поэтому, на мой взгляд, люди невиновны, пока их вина не доказана", - сказала певица.
Обновлено в 10:43
Политика
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА
Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ
"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", - заявила Савченко в интервью интернет – изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
Обновлено в 08:16
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24