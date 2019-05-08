Экономика
ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-кодуРБК 02:02
Как ранее сообщал РБК, ЦБ намерен установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4–0,5%, что в три-четыре раза ниже действующих комиссий за прием карт.
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Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Обновлено в 09:21
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Общество
Аномально голосовали за дочь Алсу в пяти регионах
Накрутку заметили в Москве, Подмосковье, Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено вчера в 00:45
Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения FAN ID
Болельщики ЦСКА на домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги, который прошел 5 мая и завершился вничью – 2:2, протестовали против введения системы FAN ID в чемпионате России.
Обновлено в 06:42
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Лавров заверил, что обстрелявшие «Хмеймим» террористы получат ответ
РФ и дальше будет наносить удары по позициям террористов, которые обстреливают российскую военно-воздушную базу «Хмеймим».
Обновлено в 07:59
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Общество
Россельхознадзор продолжает вводить запреты в отношении Белоруссии
Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора России (Россельхознадзор) с 8 мая вводит временные ограничения на поставки мясной продукции четырех белорусских предприятий.
Обновлено в 09:22
Кино
В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Господин Песков уточнил, что избранного президента Украины Владимира Зеленского также не поздравляли, так как он еще не вступил в должность.
Обновлено в 08:08
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В аэропорту Киева задержали оскорблявшего Украину россиянина
Из-за нападения на пограничников в аэропорту «Жуляны» в Киеве был задержан гражданин России, который также не смог указать причины своей поездки в страну, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин
Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат.
Обновлено в 08:23
Общество
В Туле открылся первый региональный парк «Патриот»
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года.
Обновлено в 06:50
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Политика
Берлин выразил сожаление из-за решения Ирана по СВПД
Власти Берлина с сожалением отнеслись к заявлению Ирана о прекращении обязательств по ядерной сделке.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Адвокат Фролова сделал заявление о дочери Началовой
Бывший возлюбленный Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов не требовал никаких денег и имущества с наследников покойной, в частности, с ее 12-летней дочери Веры.
Обновлено в 04:20