Экономика
ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-кодуВедомости 14:48
ПСБ считает приемлемым тариф 1%, где минимальное вознаграждение банков клиента (эмитент) и торговой точки (эквайер) составит 0,4%, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса Никита Хомутов: это позволит банку сохранить экономику за проведение безналичных платежей и окупить затраты на внедрение технологии оплаты по QR-коду.
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