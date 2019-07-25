Экономика
ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-кодуВедомости 08:14
По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%. Регулятор предлагает установить диапазон ставки в СБП от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки. Это не устраивает ни банкиров, ни торговцев.
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Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Авто
С 1 августа изменятся цены на автомобили Lada
С 1 июля 2019 года увеличились рекомендованные розничные цены только на две модели Lada – Granta и Vesta – хотя дилеры ожидали тотального подорожания.
Обновлено в 06:15
Политика
В МИДе отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Москва в курсе задержания Украиной российского танкера и ожидает прояснения Киевом конкретных претензий.
Обновлено в 08:16
Экономика
Прибыль Ford рухнула на 86% из-за реструктуризации компании
Чистая прибыль автопроизводителя Ford Motor во втором квартале рухнула на 86% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила $148 млн, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Криминального авторитета Олега Черного задержали в Подмосковье
Полицейские в Московской области задержали криминального авторитета Олега Черного.
Обновлено в 07:05
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие
Обновлено в 06:34
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Слуцкий прокомментировал ракетные пуски КНДР
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Футбол
Боккетти подписал контракт с «Вероной»
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подписал контракт с «Вероной».
Обновлено в 05:39
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется 21-летним турецким защитником итальянского "Ювентуса" Мерихом Демиралом, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Политика
Володин отметил качество работы Госдумы в весеннюю сессию
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть порядка 21 законопроекта до конца весенней сессии.
Обновлено 23 июля в 12:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Общество
Каждый второй россиянин хотел бы иметь дачу
Больше половины россиян (52% респондентов), не имеющих загородной недвижимости, хотели бы иметь собственную дачу, следует из результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 08:33
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Авто
«Автотор» построит для BMW новый завод
Предполагается, что по конвейерам площадки поплывут немецкие автомобили BMW или корейские Hyundai и Kia.
Обновлено в 03:05
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51