Экономика

ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-кодуВедомости 08:14

По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%. Регулятор предлагает установить диапазон ставки в СБП от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки. Это не устраивает ни банкиров, ни торговцев.
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ЦБ ответил на угрозу бойкота магазинами

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ТК Звезда07:23

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ПРАЙМ06:50
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
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