Экономика
ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-кодуВедомости 08:14
По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%. Регулятор предлагает установить диапазон ставки в СБП от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки. Это не устраивает ни банкиров, ни торговцев.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Футбол
France Football: «Монако» интересуется Перишичем
"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Ивану Перишичу, утверждает France Football.
Обновлено в 08:46
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта
"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Политика
Назван и.о. гендиректора МАГАТЭ
Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 25 июля, назначили главного координатора агентства, бывшего постоянного представителя Румынии при международных организациях в Вене Корнела Феруцэ.
Обновлено в 07:54
Футбол
Футболист Сутормин рассказал о настрое перед матчем с «Оренбургом»
Футболист петербургской команды Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ.
Обновлено в 04:42
Наука
Российские ученые разработают алгоритм, позволяющий операторам связи делить сети 5G
По мнению экспертов, стандарты предусматривают возможности сетевых операторов "нарезать" и передавать мощности сетей 5G контрагентам (виртуальным операторам), что потребует разработки новых системных моделей и алгоритмов для взаимодействия участников нового рынка коммуникационных услуг.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.
Обновлено в 07:09
Авто
«АвтоВАЗ» в августе в третий раз поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего, июльского повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Финансы
ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 425 базисных пунктов
Центробанк сообщил, что поддержка устойчивого снижения инфляции является ключевым фактором для достижения более низкого суверенного риска, более низких долгосрочных процентных ставок и более уверенного восстановления экономики.
Обновлено в 07:20
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 08:33
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Авто
УАЗ «Пикап» в России стал лидером сегмента в июне
Обновлено в 03:40
Транспорт
В Краснодаре из-за дождя встали трамваи
В Краснодаре 25 июля в 12.00 начался сильный дождь. Всего за час многие улицы краевого центра из-за обильных осадков превратились в реки.
Обновлено в 07:33
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса
В четверг Гудкова допрашивали во втором управлении по расследованию особо важных дел столичного главка СКР.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
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Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 15:15 пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 08:34
Общество
Роскачество нашло нарушения новых правил продажи молочки в России
Новые правила продажи молочной продукции в России вступили в силу 1 июля.
Обновлено в 04:21
Музыка
Организаторы объявили о закрытии фестиваля «Старый Новый Рок»
Музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок» в этом году пройдут в Екатеринбурге в последний раз.
Обновлено в 08:48
Политика
Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:24