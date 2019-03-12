Экономика
ЦБ ограничит покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторамиКоммерсантъ 03:01
Банк России намерен ввести ограничение на покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторами. Как сообщает РБК со ссылкой на проект указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах, регулятор определит сумму инвестиций в расчете на год.
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ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах (есть в распоряжении РБК).РБК02:00
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