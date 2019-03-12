Экономика
ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населенияРБК 02:00
Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Порог, вероятно, будет соответствовать той предельной годовой сумме, которые неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге [принят в первом чтении], пояснил Аксаков.
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с чего всё началось
ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах (есть в распоряжении РБК).РБК02:00
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