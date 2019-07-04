Экономика
ЦБ ограничит кредитование слияний и поглощенийRambler News Service 03:14
Банк России до конца текущего года повысит нормативы по кредитам, выдаваемых банками на сделки по слияню и поглощению, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе.
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Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье
Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
Обновлено в 09:28
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagtam.
Обновлено в 10:35
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал однолетний контракт с итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:24
Политика
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Авто
Российский авторынок в июне снизился на 3%
Обновлено в 06:40
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Ранее 4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Футбол
Матч за Суперкубок России покажет Первый канал
За всю историю «Зенит» четыре раза побеждал в матче за Суперкубок. «Локомотив» выигрывал трофей дважды.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
В Башкирии рухнул самый длинный деревянный мост в стране
Самый протяженный деревянный мост в России находится в Белорецке, люди ходили по нему из жилой части города к промзоне.
Обновлено в 00:06
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
Обновлено в 07:38
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Авто
BAC представил новый одноместный суперкар Mono R
Динамика одноместного спортивного автомобиля BAC Mono R впечатляет: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 274 км/ч.
Обновлено в 08:47
Общество
СК придумал «воздушных маршалов» для борьбы с авиадебоширами
На авиарейсах стоит ввести институт «воздушных маршалов» для борьбы с хулиганами в самолетах, заявил глава столичного управления на транспорте СК Сергей Вазюлин на YouTube-канале ведомства.
Обновлено в 10:24
Политика
«Нафтогаз» ожидает перебои с транзитом российского газа через Украину
Киев ожидает перебои уже в первом квартале 2020 года. На Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.
Обновлено в 05:47
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников
Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33