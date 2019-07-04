Экономика
ЦБ ограничит кредитование слияний и поглощенийRambler News Service 03:14
Банк России до конца текущего года повысит нормативы по кредитам, выдаваемых банками на сделки по слияню и поглощению, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе.
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Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
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Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
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Экономика
Названа доля проектов, которые достроят без эскроу-счетов
Заключения о соответствии (ЗОС) объектов критериям для достройки по старым правилам привлечения финансирования после 1 июля 2019 года получили 14,4 млн кв. м жилых домов.
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Происшествия
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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
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Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
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Общество
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Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
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Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
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Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы
В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
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Армия и оружие
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Скончался испанский актер Артуро Фернандес
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