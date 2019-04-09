Финансы
ЦБ ограничит использование потребкредита для первого взноса по ипотекеКрасная весна 03:13
Ограничение может быть введено в связи с тем, что ЦБ обеспокоен снижением доходов населения на фоне роста закредитованности. Действительно, с точки зрения банков использование потребительских кредитов для внесения первоначального взноса по ипотеке — дополнительный фактор риска.
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