Финансы

ЦБ ограничит использование потребкредита для первого взноса по ипотекеКрасная весна 03:13

Ограничение может быть введено в связи с тем, что ЦБ обеспокоен снижением доходов населения на фоне роста закредитованности. Действительно, с точки зрения банков использование потребительских кредитов для внесения первоначального взноса по ипотеке — дополнительный фактор риска.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Заголовки утра. 9 апреля

Полит.ру02:00

ЦБ намерен ограничить возможность использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотеке

Эхо Москвы01:02

Центробанк намерен ограничить использование кредитов для первого взноса по ипотеке

Znak.com00:00

В России запретят использовать потребкредиты на оплату ипотеки

URA.Ruвчера в 23:37

ЦБ планирует запретить использование потребительского кредита для первого взноса по ипотеке

Snob.ruвчера в 22:48

ЦБ планирует запретить использование потребкредита для первого взноса по ипотеке

Говорит Москва00:56

Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными

Коммерсантъвчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Максима Виторгана сняли в объятиях Дарьи Екамасовой

Обновлено в 03:29
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Экономика

Госдума приняла во II чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылова) крабов.
Обновлено в 05:18
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Общество

Суд оставил без изменения приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Обновлено в 01:53
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Общество

WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом

Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Важное за сутки

Роскачество рассказало, как правильно выбрать кроссовки для бега

Обновлено в 01:40
Политика

Ляшко считает Порошенко и Зеленского пигмеями

Зеленский сделал это в клинике «Евролаб», а Порошенко сдал анализ крови в антидопинговом центре стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Транспорт

«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены на поездки

Обновлено в 06:33
Политика

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

Обновлено в 05:53
Музыка

Мадонна выступит на Евровидении

Мадонна, несмотря на свой уже не самый молодой возраст, остается одной из самых известных и успешных певиц нашего времени.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Звезда «Отчаянных домохозяек» подозревается в мошенничестве

Обновлено в 06:11
Политика

Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Политика

Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде

Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное