Экономика
ЦБ ограничил денежные переводы за границу9111.ru вчера в 11:34
В России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в ряд стран, среди которых Вьетнам, Китай, Киргизия и Казахстан, пишут Ведомости. Ограничения были установлены по требованию Центробанка.
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Как отразится на кыргызстанских мигрантах лимит на переводы денег из РФ
Sputnik Кыргызстанвчера в 10:19
Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны
Ведомости28 апреля в 17:01
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
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