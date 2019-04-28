Экономика
ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИГазета.Ru 04:09
Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла в финале юниорского ЧМ
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Космос
Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим
Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Елена Малышева пустилась в пляс на юбилейном концерте Стаса Михайлова
На кадрах можно было рассмотреть все то «безумие», которое зачастую твориться на концертах звезды.
Обновлено в 05:08
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%
АФК "Система" увеличит свою долю в Ozon Holdings Limited с 19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Общество
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.
Обновлено в 05:55
Политика
В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Наука
Через 50 лет на Facebook число умерших превысит число живых
Число умерших на Facebook может превысить число живых уже через 50 лет. Об этом заявили ученые из Оксфордского университета.
Обновлено в 03:11
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Эксперты рассказали о полезных и вредных качествах попкорна
Эксперты рассказали о полезных и вредных качествах попкорна.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране
В Роспотребнадзоре рассказали о сложившейся на данный момент ситуации с клещами в стране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 04:32
Энергетика
Роснефть заявила о полном соответствии поставляемой нефти ГОСТу
Роснефть сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, которая полностью соответствует требованиям ГОСТа, это подтверждают лабораторные исследования, проведенные обеими компаниями, сообщил представитель Роснефти.
Обновлено в 06:18
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Обновлено в 05:45
Происшествия
Стрельба произошла у церкви в Балтиморе
В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
Смольников: «Перед игрой яйцами не бились»
Защитник "Зенита" Игорь Смольников в эфире клубного телеканала дал комментарий после победы над "Крыльями Советов".
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36