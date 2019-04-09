Финансы
ЦБ оценивает экономическую ситуацию в России как близкую к равновесиюТАСС 05:30
Долларизация кредитов и сбережений Первый зампред ЦБ РФ отметила, что риски для финансовой стабильности экономики РФ на ближайшую и среднесрочную перспективу, связанные с долларизацией кредитов и сбережений, остаются высокими.
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Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Индии госпитализировали Далай-ламу
Обновлено в 18:46
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить похожие на лекарства БАДы
В Роспотребнадзоре рассказали о планах убрать с прилавков ряд БАДов, наименования которых схожи с названиями лекарств, или вовсе аналогичны с ними.
Обновлено в 19:11
Политика
Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до года
Глава Европейского совета Дональд Туск предложил лидерам 27 стран Евросоюза на экстренном саммите ЕС 10 апреля не только рассмотреть просьбу британского премьера Терезы Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня, но и предложить отложить выход Соединенного Королевства «с открытой датой» на срок до года.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Порту» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено в 16:23
Футбол
Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой
Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
Обновлено в 19:30
Здоровье
Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты
Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Авто
Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»
Обновлено в 16:08
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32