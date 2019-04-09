ЦБ оценил ситуацию в российской экономике как близкую к равновесиюРИА Новости 06:02

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Банк России оценивает ситуацию в экономике РФ как близкую к равновесию и не видит существенных инфляционных рисков, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

ЦБ оценил ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию

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