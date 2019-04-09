Экономика

ЦБ оценил ситуацию в российской экономике как близкую к равновесиюРИА Новости 06:02

Банк России оценивает ситуацию в экономике РФ как близкую к равновесию и не видит существенных инфляционных рисков, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Читать в источнике
Ксения Юдаева
Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 05:26

Подробнее о событии

ЦБ оценил ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию

РИА Новости06:02

ЦБ предупредил о рисках смягчения бюджетной политики в России

Банки.ру05:15

ЦБ РФ: текущая ситуация в экономике РФ близка к равновесию

Интерфакс - Россия05:41

ЦБ оценивает экономическую ситуацию в России как близкую к равновесию

ТАСС05:30

ЦБ назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесию

Интерфакс05:26

ЦБ РФ оценивает ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию

Финмаркет05:45

ЦБР не видит существенных инфляционных рисков, в фокусе - геополитика и глобальное замедление

Financial One05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Гаджеты

Apple может приобрести 5G-модемы у Huawei

Американская корпорация Apple может приобрести 5G-модемы для своих смартфонов iPhone у китайской компании Huawei.
Обновлено в 04:06
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

Обновлено в 05:53
Космос

Ученые NASA переписали опасные бактерии на МКС

Ученые NASA переписали опасные бактерии на МКС.
Обновлено вчера в 04:30
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 00:07
Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля

Компания Great Wall сообщила, что новое кросс-купе Haval F7x станет доступно для заказа с 12 апреля.
Обновлено в 00:33
Политика

В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Технологии

Уникальную коляску-вездеход для инвалидов разработали в Новосибирске

Обновлено в 05:57
Здоровье

Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Гаджеты

Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J

Обновлено в 04:45
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Волочкова тратит на содержание отца 150 тысяч рублей в месяц

Волочкова обмолвилась, что купила дом сама.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Политика

Генпрокуратура нашла нарушения в летном отряде «Россия»

Генпрокуратура выявила нарушения безопасности полетов в специальном летном отряде «Россия».
Обновлено в 02:13
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера

Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено в 03:10
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное