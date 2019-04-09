Экономика
ЦБ оценил ситуацию в российской экономике как близкую к равновесиюРИА Новости 06:02
Банк России оценивает ситуацию в экономике РФ как близкую к равновесию и не видит существенных инфляционных рисков, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
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Здесь уже если не обсуждалось, то намекалось, у нас темп роста оказывает достаточно сдержанное влияние на инфляцию. В принципе мы оцениваем сейчас ситуацию в экономике как находящуюся, близкую к равновесию. К сожалению, у нас равновесие такое, с достаточно небольшими темпами экономического роста.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнтерфакс 05:26
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