Финансы

ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 годаРоссийская газета 09:42

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По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
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