По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.

ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Футбол Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи» Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.

Здоровье Названы продукты, которые нужны для здоровья щитовидной железы Рассказываем, какие продукты необходимы щитовидной железе. Пектин помогает выводить из организма тяжелые металлы.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Политика Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.

Политика Медведчук рассказал Путину, как представил в ЕП мирный план по Донбассу "Хотел бы поделиться впечатлениями по поводу вчерашнего посещения Европарламента и, в частности, того, что я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план: вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий. (План) основан полностью на минских соглашениях, который воспроизводит минские соглашения", - сказал Медведчук на встрече с Путиным.

Политика Путин и Лукашенко посетили Валаам Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.

Политика Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Политика Путин считает реализуемыми договорённости Медведева с Медведчуком Президент России Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договорённости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Политика Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.

Политика Песков назвал первый шаг для диалога между Россией и Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что могло бы стать первым шагом для нормализации отношений с Украиной.

Политика На Украине допустили прекращение огня в Донбассе навсегда Роман Бессмертный, который является украинским представителем в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что огонь в регионе может быть прекращен навсегда с 21 июля.

Политика Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Политика Путин рассказал о проектах Москвы и Минска в сфере культуры Российский президент Владимир Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере культуры.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Происшествия Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.

Наука Описана гибель людей от темной материи Ученые Университета Вандербильта в США пришли к выводу, что отсутствие человеческих смертей из-за темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества.

Происшествия Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия» Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.

Шоу-бизнес Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе Например, из-за лишних килограммов на лице у Аниты не осталось ни одной морщинки, заявила певица.