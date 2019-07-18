Финансы
ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 годаРоссийская газета 09:42
По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
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Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
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Иранским женщинам разрешили посещать отборочные матчи ЧМ-2022
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Политика
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МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Путин считает реализуемыми договорённости Медведева с Медведчуком
Президент России Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договорённости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:06
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
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Политика
Песков назвал первый шаг для диалога между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что могло бы стать первым шагом для нормализации отношений с Украиной.
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Политика
Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
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Российский президент Владимир Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере культуры.
Обновлено в 09:29
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
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Обновлено в 06:15
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Описана гибель людей от темной материи
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Обновлено в 08:10
Происшествия
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