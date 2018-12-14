Влияние маневра на инфляцию ЦБ оценивал через прямой эффект (рост цен на бензин) и косвенный (влияние через рост издержек производства).

ЦБ оценил влияние маневра в нефтяной отрасли на стоимость бензина

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