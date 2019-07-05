Экономика
ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 годуРоссийская газета 04:50
Ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от атак, приписываемых Silence (другой основной группировке), - не менее 14,4 миллиона рублей.
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Путешествия
Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию
В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Детский омбудсмен рассказала о судьбе дочерей Луизы Хайруллиной
Дети задержанной в Казани жительницы Салавата Луизы Хайруллиной сегодня будут переданы дедушке.
Обновлено в 08:08
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Футбол
Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»
Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами
В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.
Обновлено в 12:12
Футбол
Головин пропустит товарищеские матчи «Монако» в Бельгии
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал 25 футболистов на товарищеские матчи в Бельгии.
Обновлено в 11:42
Политика
Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским
После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Политика
Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР
В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал "Украинские новости".
Обновлено в 12:32
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова
Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Происшествия
На улице Дыбенко загорелась школа №13
Обновлено в 12:23
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Театры
Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении
В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:08
Политика
Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17
Украинский суд взял под арест экс-командира ПВО Славянской бригады, которая в 2014 году дислоцировалась в Снежном.
Обновлено в 01:19
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Общество
Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа
В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Политика
Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника Путина
Как писало «URA.RU», ранее Путин, отвечая на вопрос газеты Financial Times, заявил, что долгое время думает о возможном преемнике.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма
Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено в 12:32
Политика
США попросили МАГАТЭ провести встречу по Ирану
Представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот запросила МАГАТЭ провести внеочередную встречу для обсуждения иранского вопроса.
Обновлено в 12:50
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено вчера в 01:52
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09