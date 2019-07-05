Экономика

ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 годуРоссийская газета 04:50

Ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от атак, приписываемых Silence (другой основной группировке), - не менее 14,4 миллиона рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ зафиксировал почти 700 кибератак на банки в прошлом году

Ведомости07:38

Они русскоговорящие, и их всего двое: Что известно о хакерах, укравших более 50 миллионов у российских банков

Царьград05:09

В 2018 году Банк России зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации

Финмаркет05:30

В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей

Комсомольская правда06:16

В ЦБ оценили ущерб российских банков от кибератак Cobalt и Silence в 2018 году

ТАСС04:54

ЦБ назвал основные киберугрозы для банков и их клиентов

РБК04:50

ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году

Российская газета04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:15, Вашингтон
Путешествия

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Детский омбудсмен рассказала о судьбе дочерей Луизы Хайруллиной

Дети задержанной в Казани жительницы Салавата Луизы Хайруллиной сегодня будут переданы дедушке.
Обновлено в 08:08
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Футбол

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

Обновлено в 08:14
Футбол

Головин пропустит товарищеские матчи «Монако» в Бельгии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал 25 футболистов на товарищеские матчи в Бельгии.
Обновлено в 11:42
Политика

Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским

После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 11:11
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона

Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Политика

Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР

В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал "Украинские новости".
Обновлено в 12:32
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
Происшествия

В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»

Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Происшествия

На улице Дыбенко загорелась школа №13

Обновлено в 12:23
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Театры

Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении

В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:08
Политика

Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17

Украинский суд взял под арест экс-командира ПВО Славянской бригады, которая в 2014 году дислоцировалась в Снежном.
Обновлено в 01:19
Футбол

Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Общество

Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Политика

Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника Путина

Как писало «URA.RU», ранее Путин, отвечая на вопрос газеты Financial Times, заявил, что долгое время думает о возможном преемнике.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено в 12:32
Политика

США попросили МАГАТЭ провести встречу по Ирану

Представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот запросила МАГАТЭ провести внеочередную встречу для обсуждения иранского вопроса.
Обновлено в 12:50
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено вчера в 01:52
Гаджеты

Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное