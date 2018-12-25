Экономика
ЦБ оценил ущерб от действий «Кэшбери» в 3 млрд рублей
ЦБ оценил ущерб от действий «Кэшбери» в 3 млрд рублейNews.ru07:23
В конце октября консервативная оценка ущерба составляла от 1 до 3 млрд рублей, заявлял Лях. Как сообщал News.ru, в конце сентября ЦБ выявил в деятельности группы отечественных и зарубежных компаний, которые вели работу под брендом «Кэшбери», признаки классической финансовой пирамиды.
News.ru07:23
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с чего всё началось
Потенциальный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды "Кэшбери", по консервативной оценке, может составить 3 миллиарда рублей или более, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новости06:03
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