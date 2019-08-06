Финансы

ЦБ оценил свои потери от санации банковВедомости вчера в 17:22

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
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с чего всё началось

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.
Ведомостивчера в 17:22

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ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

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ЦБ посчитал потери от санации банков

Реальное времявчера в 23:10

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ТАССвчера в 20:27

ЦБ оценил потери от санации проблемных банков

РБК02:31
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Минфин США официально признал Китай валютным манипулятором

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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
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Происшествия

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По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Авто

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До сих пор у подразделения Audi Sport был напряженный год, когда они представили несколько моделей S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности 6 автомобилей RS до конца 2019 года.
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Транспорт

В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

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Происшествия

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Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
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Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

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В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
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Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
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Игры

Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini

Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
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Происшествия

Российский турист погиб в Абхазии после купания в шторм

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Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

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Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников.
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Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в Кузьминках

В результате пожара в квартире на юго-востоке столицы пострадал один человек. Инцидент произошел в доме №34 на улице Окской.
Обновлено в 03:37
Политика

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Армия и оружие

США и Украина подписали меморандум о поиске военнопленных

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Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

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Армия и оружие

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