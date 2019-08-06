Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.

с чего всё началось

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.

ЦБ оценил свои потери от санации банков

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