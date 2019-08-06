Финансы

ЦБ оценил свои потери от санации банковВедомости вчера в 17:22

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
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с чего всё началось

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.
Ведомостивчера в 17:22

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ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

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ЦБ оценил потери от санации проблемных банков

РБК02:31

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Ведомостивчера в 17:22
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