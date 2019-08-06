Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банковВедомости вчера в 17:22
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
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с чего всё началось
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.Ведомостивчера в 17:22
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Авто
Российские энтузиасты превратили Lada в Porsche Boxster
Обновлено в 04:18
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Технологии
Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ, что дает ему возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство РФ, говорится в сообщении Координационном центре доменов.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Футбол
Мать Малкома рассказала о его реакции на расистский скандал
Мать новичка петербургского "Зенита" Малкома Флавия де Оливейра прокомментировала расистский скандал, развернувшийся вокруг ее сына, передает ESPN.
Обновлено в 04:24
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Ростовская область увеличила производство зерновых
Обновлено в 04:00
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Футбол
Черчесов высказался о перспективах Чалова в сборной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может играть ещё и в молодёжной команде, а пока на его месте выступает Артём Дзюба.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Болельщики «Сан-Паулу» горячо встретили Алвеса
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Путешествия
Жители Свердловской области стали чаще летать на отечественные курорты
В общей сложности в июне-июле на международных и российских направлениях аэропорт обслужил 575 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Финансы
Российский рубль снизился к доллару и евро
Уточняется, что курс евро вырос до 72,37 рубля. Доллар же поднялся на 41,23 копейки – до 65,05 рубля.
Обновлено вчера в 06:25
Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили
Женщину-директора детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, полиция ведет розыск, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 03:54