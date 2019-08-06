Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.

с чего всё началось

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Технологии Товары с AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи Как ранее сообщали «Кубанские новости», маркетплейс AliExpress в России начинает работу с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.

Авто Российские энтузиасты превратили Lada в Porsche Boxster Российские автомобильные энтузиасты превратили обычную Lada в Porsche Boxster первого поколения.

Политика Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Транспорт «Победа» приостановила рейсы в Армению Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) на зимний период, заявили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.

Финансы В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.

Происшествия 60 человек подрались в центре Москвы Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.

Происшествия В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку Инцидент произошел 2 августа на фестивале. Отмечается, что мужчина укусил женщину-полицейского и попытался сбежать.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Общество Госслужащие попросили увеличить командировочные В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Общество В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.

Экономика «Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Армия и оружие Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.

Теннис Дарья Касаткина обыграла Ангелику Кербер на старте турнира в Торонто Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

Армия и оружие Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.

Здоровье В Улан-Удэ открылась современная онкологическая поликлиника Новая онкологическая поликлиника открылась накануне, 5 августа в Улан-Удэ.

Происшествия В Ленобласти похитили директора детского сада Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.

Технологии Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".

Наука Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.