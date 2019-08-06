Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банковВедомости вчера в 17:22
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
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с чего всё началось
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.Ведомостивчера в 17:22
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Культура
Объявлен шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка»
В шорт-лист юбилейного, 30-го фестиваля «Любимовка», главная задача которого – создавать плацдарм для молодых драматургов, попали пьесы «Всё нормально» Владиславы Хмель из Минска, «Жизнь Замечательных» Михаила Чевеги из Москвы, «Мать Горького» Лены Лягушонковой из Киева, «Камино Норте» Евгении Алексеевой из Санкт-Петербурга и другие.
Обновлено в 07:32
Интернет
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском
Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.
Обновлено в 06:25
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Футбол
Теттех покидает «Динамо» и продолжит карьеру в Турции
Теттех перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За это время 29-летний ганский футболист сыграл за команду 35 матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Две чемпионки мира по кикбоксингу погибли в Севастополе
Как стало известно, в одной из бухт Севастополя утонули 33-летняя чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Рубин» сделал предложение «Спартаку» об аренде Мельгарехо
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам
По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина выложила романтическое фото с Архипом, сыном певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Авто
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Авто
Volkswagen Touareg получил новые опции
Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.
Обновлено в 06:19
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Боевые действия в Идлибе возобновляются
Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Ижевский автозавод в рамках ретроспективы забытых моделей показал полноприводный пикап Иж-27171 «Охотник», который выпускался с 2003 года исключительно по индивидуальным заказам.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек
Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом
Как пишет «Страна.ua», Дубинский заявил, что для окончания боевых действий в Донбассе, Украина должна для себя решить: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» путем построения на границе стены.
Обновлено в 02:53