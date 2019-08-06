Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банковВедомости вчера в 17:22
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
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с чего всё началось
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.Ведомостивчера в 17:22
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Кино
Анна Исаева требует остановить съемки фильма о Юлии Началовой
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Украина вернет США погибших солдат
США договорились с Украиной о поиске тел военнопленных и американских граждан, пропавших без вести на территории Украины в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 03:26
Музыка
Группа Destiny’s Child может воссоединиться в 2020 году
Некогда популярная группа из США Destiny’s Child может последовать примеру Spice Girls и воссоединиться.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30
Изображения подтвердили круглый основной блок камеры Huawei Mate 30, который включает в себя сразу три датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Общество
Паводок в Магаданской области стал рекордным за 80 лет
В сутки вода поднимается на 90 сантиметров. При этом в регион пришел циклон.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Сотни недоставленных писем нашли на помойке в Подмосковье
На помойке в подмосковном Одинцово нашли груды выброшенных недоставленных писем. В ситуации уже разбирается «Почта России».
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли в Донбассе
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Авто
Российский авторынок просел в июле на 2%
Продажи новых легковых автомобилей для частного и коммерческого использования в России в июле сократились на 2,4%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Тенденция коснулась всех регионов страны.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В российском консульстве сообщили о задержании в Польше 10 граждан РФ
В польском Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России, сообщил 6 августа исполняющий обязанности генерального консула РФ в этом городе Константин Шикин.
Обновлено в 05:47
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Индия создаст систему отслеживания космического мусора для защиты спутников
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственную систему защиты своих спутников от космического мусора.
Обновлено в 05:38
Политика
Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском
Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Две чемпионки мира по кикбоксингу погибли в Севастополе
Как стало известно, в одной из бухт Севастополя утонули 33-летняя чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено вчера в 08:08
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40