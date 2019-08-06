Экономика

ЦБ оценил свои потери от санации банковВедомости вчера в 17:22

Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.
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Заголовки утра. 6 августа

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ЦБ оценил свои потери от санации банков

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ТАССвчера в 20:27

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Ведомостивчера в 17:22
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