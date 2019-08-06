Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял.

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Экономика Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.

Происшествия В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.

Шоу-бизнес Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.

Политика Китай пообещал ответить на размещение ракет США Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Авто В Японии протестировали «летающий автомобиль» Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.

Путешествия Где предпочитают отдыхать уральцы летом Что касается наших черноморских курортов, то их популярность среди уральцев этим летом выросла более чем на треть: 233 тысяч человек предпочли российское побережье.

Политика Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Футбол Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».

Экономика «Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Общество Построившая «Титаник» компания не справилась с долгами Судостроительная компания Северной Ирландии Harland and Wolff из-за накопившихся долгов переходит под внешнее управление, а в числе возможных управляющих называются британская компания MJM Group и американская Flacks Group.

Шоу-бизнес Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк 33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.

Финансы Минфин США признал Китай валютным манипулятором Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Армия и оружие В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.