Экономика

ЦБ оценил рост ВВП России во II квартале в 0,5-1% в годовом выраженииТАСС 07:10

Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале составил 0, 5-1 %, в III квартале ускорится до 0, 8-1, 3 %, сообщается в материалах Банка России.
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