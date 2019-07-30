Экономика
ЦБ оценил рост ВВП России во II квартале в 0,5-1% в годовом выраженииТАСС 07:10
Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале составил 0, 5-1 %, в III квартале ускорится до 0, 8-1, 3 %, сообщается в материалах Банка России.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:14, Ашберн
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Авто
Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ
Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
Обновлено в 02:02
Здоровье
В России проведут горячую линию по профилактике вирусных гепатитов
2 августа текущего года Лаборатория «Гемотест» совместно с Международным союзом пациентов проведут для россиян бесплатную горячую линию, посвященную Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Обновлено в 10:33
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Спартак» подтвердил продажу Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:31
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с другим мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
СМИ сообщали, что причиной их разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма «Звезда родилась».
Обновлено в 10:42
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.
Обновлено в 05:44
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Самолеты НАТО провели разведку у границ РФ
Обновлено в 11:07
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова рассказала, как от нее уходил муж
Звезда рассказала о самом наболевшем – потере сына Андрея, а также расставании с мужем Сергеем Безруковым.
Обновлено в 10:10
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Политика
Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина
Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.
Обновлено в 08:33
Общество
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:02
Технологии
C+86 Sport Watch: новые часы от Xiaomi с хронографом, ориентированные на спортсменов
Обновлено в 11:04
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поделилась откровенными фото
Брежнева фотографии дочери оценила и даже выложила их на своей странице в Stories.
Обновлено в 03:00
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи о разводе шоумена
Агент российского шоумена Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе артиста и его жены Виктории, с которой они отметили в этом году 12 лет супружеской жизни.
Обновлено в 10:57
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.
Обновлено в 07:51