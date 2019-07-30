Экономика
ЦБ оценил рост ВВП России во II квартале в 0,5-1% в годовом выраженииТАСС 07:10
Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале составил 0, 5-1 %, в III квартале ускорится до 0, 8-1, 3 %, сообщается в материалах Банка России.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Футбол
Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки
Московский окружной военный суд вынес приговор по делу банды брянских киллеров.
Обновлено в 08:19
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Политика
В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины
Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.
Обновлено в 03:03
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:40
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода
На территории Украины за первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано более 200 случаев противоправных действий, связанных с торговлей людьми.
Обновлено в 08:53
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Ну, и третья — машины находятся в откровенно плохом состоянии, и большинство из них не на ходу.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit
Премьеры в ходе переговоров договорились о продолжении сотрудничества двух стран, в том числе по вопросам Brexit.
Обновлено в 10:15
Единоборства
Кунченко узнал имя нового соперника по бою в UFC
Российский боец Алексей Кунченко (20-0) узнал имя нового соперника, с которым ему предстоит провести бой на турнире UFC в Уругвае.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53