Финансы

ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводыРБК 13:43

Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.
Коммерсантъвчера в 18:24

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ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Эхо Москвы09:37

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт на 30 дней при подозрительных операциях

ТАСС07:25

Альфа-банк прокомментировал идею блокировки карт при подозрительных операциях

Rambler News Service10:25

В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

Газета.Ru08:58

ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Коммерсантъ08:17

В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Росбалт07:49

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Российская газета09:30
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
Кино

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Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

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Политика

Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке

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Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
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Общество

В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция

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В 2018 году россияне ежемесячно тратили на покупку алкоголя и табака 3% от общих потребительских расходов, следует из отчета Росстата.
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Экономика

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"Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК.
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"Приятно быть цитируемым живым классиком", — написала она, приложив в качестве иллюстрации фотоколлаж, на котором изображена она и Бузова.
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Шоу-бизнес

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Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
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Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

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Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
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Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

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Обновлено в 08:30
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Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
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Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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