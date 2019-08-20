Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.

с чего всё началось

Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.

ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы

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