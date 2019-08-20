Финансы
ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводыРБК 13:43
Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.Коммерсантъвчера в 18:24
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Альфа-банк прокомментировал идею блокировки карт при подозрительных операциях
Rambler News Service10:25
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
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