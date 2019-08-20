Финансы

ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводыРБК 13:43

Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.
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ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Эхо Москвы09:37

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Российская газета09:30

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт на 30 дней при подозрительных операциях

ТАСС07:25

ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Коммерсантъ08:17

В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

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В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

Газета.Ru08:58

ЦБ ответил на идею блокировать карты при подозрительных операциях

Rambler News Service06:32
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