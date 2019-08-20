Финансы
ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводыРБК вчера в 13:43
Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.Коммерсантъ19 августа в 18:24
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Политика
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Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.
Обновлено вчера в 19:51
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Происшествия
17-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась после ДТП в Челябинске
По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело 17-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась после ДТП в Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения администрации Челябинска.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
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Обновлено вчера в 22:05
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Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.
Обновлено в 00:12
Наука
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль
Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
В России водителей могут освободить от некоторых штрафов
Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано камерами, но не попало на Единый портал госуслуг в течение десяти дней, то водитель или владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за него.
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Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 02:53
Общество
Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака
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Обновлено вчера в 23:55
Политика
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено 19 августа в 21:33
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог
Половина из более 500 км пострадавших от паводка дорог в Амурской области восстановлена, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено вчера в 19:58
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Обновлено вчера в 20:00
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено 19 августа в 07:46
Экономика
«Ъ»: «Россети» хотят выкупить 40,4% акций МРСК Сибири
"Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Пакистан обратится в Международный суд ООН из-за ситуации с Кашмиром
Глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что страна приняла решение обратиться в Международный суд ООН по поводу ситуации со статусом Кашмира.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Назначен директор Национального парка «Ленские столбы»
Напомним, Аркадий Семенов возглавлял Природный парк «Ленские столбы» с 2016 года.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено 19 августа в 22:54
Происшествия
Человек пострадал при столкновении машин на МКАД
В результате столкновения грузовиков на трассу вылилось горючее. Пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:26