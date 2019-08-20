Финансы

ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводыРБК вчера в 13:43

Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.
Коммерсантъ19 августа в 18:24

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В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Росбалтвчера в 07:49

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Российская газетавчера в 09:30

В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

Газета.Ruвчера в 08:58

ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Коммерсантъвчера в 08:17

ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Эхо Москвывчера в 09:37

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт на 30 дней при подозрительных операциях

ТАССвчера в 07:25

ЦБ ответил на идею блокировать карты при подозрительных операциях

Rambler News Serviceвчера в 06:32
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Политика

МИД КНР заявил о необходимости объединения усилий с Кореей и Японией

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

17-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась после ДТП в Челябинске

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело 17-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась после ДТП в Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения администрации Челябинска.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.
Обновлено в 00:12
Наука

В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
Обновлено вчера в 04:24
Общество

В России водителей могут освободить от некоторых штрафов

Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано камерами, но не попало на Единый портал госуслуг в течение десяти дней, то водитель или владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за него.
Обновлено вчера в 08:03
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Обновлено вчера в 02:53
Общество

Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено 19 августа в 21:33
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол

Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться

Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог

Половина из более 500 км пострадавших от паводка дорог в Амурской области восстановлена, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Космос

Российские спутники составят карту озонового слоя Земли

Обновлено вчера в 19:58
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено 19 августа в 07:46
Экономика

«Ъ»: «Россети» хотят выкупить 40,4% акций МРСК Сибири

"Россети" рассматривают возможность покупки 40,4% акций МРСК Сибири (входит в структуру холдинга "Россети") у ее крупнейшего миноритария - угольной компании СУЭК.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Пакистан обратится в Международный суд ООН из-за ситуации с Кашмиром

Глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что страна приняла решение обратиться в Международный суд ООН по поводу ситуации со статусом Кашмира.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

Назначен директор Национального парка «Ленские столбы»

Напомним, Аркадий Семенов возглавлял Природный парк «Ленские столбы» с 2016 года.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено 19 августа в 22:54
Происшествия

Человек пострадал при столкновении машин на МКАД

В результате столкновения грузовиков на трассу вылилось горючее. Пострадал один человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:26
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