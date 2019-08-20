Экономика

ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводыРБК вчера в 13:43

Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.
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ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы

РБКвчера в 13:43

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Российская газетавчера в 09:30

В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Росбалтвчера в 07:49

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт при получении подозрительных средств

ФедералПрессвчера в 07:58

ЦБ: Блокировка банковских карт на 30 дней может быть неэффективной

Комсомольская правдавчера в 07:56

В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

Газета.Ruвчера в 08:58

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт на 30 дней при подозрительных операциях

ТАССвчера в 07:25
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