Экономика
ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводыРБК вчера в 13:43
Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней. Об этом говорится в сообщении Центробанка, поступившем в РБК.
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ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт при получении подозрительных средств
ФедералПрессвчера в 07:58
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
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