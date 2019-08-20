Экономика
В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРосбалт вчера в 07:49
В Центробанке РФ прокомментировали инициативу Ассоциации банков России блокировать банковские карты на срок до 30 дней при подозрительных транзакциях, назвав это предложение неэффективным и даже вредным для клиентов.
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ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт при получении подозрительных средств
ФедералПрессвчера в 07:58
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:34, Ашберн
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Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
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Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено вчера в 09:07
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В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом
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