Финансы

ЦБ оценил предложение о блокировке карт при подозрительных переводахМосква 24 вчера в 14:29

Центробанк считает неэффективной меру по блокировке банковской карты на 30 дней при обнаружении подозрительной транзакции, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.
Коммерсантъ19 августа в 18:24

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ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Эхо Москвывчера в 09:37

ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Коммерсантъвчера в 08:17

Альфа-банк прокомментировал идею блокировки карт при подозрительных операциях

Rambler News Serviceвчера в 10:25

В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

Газета.Ruвчера в 08:58

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Российская газетавчера в 09:30

В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Росбалтвчера в 07:49

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт на 30 дней при подозрительных операциях

ТАССвчера в 07:25
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом

В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами

Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено вчера в 10:32
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»

Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено 19 августа в 11:47
Происшествия

В Краснодаре на улице произошла стрельба

Обновлено вчера в 18:43
Политика

Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Общество

Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак

Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Политика

Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай

Обновлено вчера в 22:27
Культура

Новый Центр современного искусства открылся в Новокузнецке

Обновлено вчера в 23:06
Технологии

Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком

Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Авто

Первой моделью Volkswagen с новой «механикой» MQ281 станет Passat

Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено вчера в 07:31
Футбол

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди

В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Обновлено вчера в 15:32
Авто

Volkswagen вывел в продажу дешевый кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового дешевого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Жаркий влажный день пообещали москвичам 21 августа

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол

Онтиверос перешел в «Вильярреал»

Полузащитник «Малаги» Хавьер Онтиверос перешел в «Вильярреал», информирует пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову

Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

Африканскую чуму свиней подозревают у животных в селе Волково

У свиней в двух хозяйствах села Волково выявили опасное заболевание – африканскую чуму свиней.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 06:36
Общество

На Челябинскую область обрушился град размером с куриное яйцо

В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 01:43
Политика

Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире

Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
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