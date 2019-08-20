Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором обсудят поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.

с чего всё началось

Центробанк считает неэффективной меру по блокировке банковской карты на 30 дней при обнаружении подозрительной транзакции, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ЦБ оценил предложение о блокировке карт при подозрительных переводах

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