Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, комментируя соответствующую инициативу Ассоциации банков России, о которой написала газета "Коммерсантъ". В ЦБ напомнили, что получение талона из книги учета сообщений о происшествиях (КУСП) может затянуться дольше, чем на несколько часов.

с чего всё началось

Увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять меры после вывода злоумышленником похищенных средств, заявили RNS в пресс-службе ЦБ, комментируя предложение Ассоциации банков России блокировать карты клиентов при зачислении подозрительных средств до 30 дней для борьбы с мошенничеством.

ЦБ ответил на идею блокировать карты при подозрительных операциях

Происшествия В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Шоу-бизнес Супруга Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать любовника В начале августа солист группы «Иванушки Int» в откровенной беседе со «СтарХитом» рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой Марией.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных Ранее представитель ОДВЗЯИ заявила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове.

Политика Режиссер Бортко зафиксировал «обрушение» фасадов центра Петербурга В целом, считает Бортко, чтобы решить все эти проблемы, необходимо дать больше денег и власти главам районов, а также выбрать в районе «главного муниципального депутата», который бы главу администрации контролировал.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Происшествия После отравления в Ульяновске в Самаре изъяли 200 литров масла Больше 200 литров подсолнечного масла домашнего производства, которым, вероятно, отравились 13 жителей Ульяновской области, изъяты в Самарской области, сообщила представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

Футбол Рибери перейдет в «Фиорентину» вместо «Локомотива» Напомним, одним из претендентов на покупку Рибери был московский «Локомотив», также игрок мог продолжить карьеру в «Эвертоне».

Происшествия СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.

Технологии Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.

Здоровье Минздрав Карелии кардинально сокращает объём медицинской документации В медицинских учреждениях Карелии будут сокращены объемы документации, сообщили сегодня в республиканском правительстве.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Владимиру Путину докладывали о ситуации с девушкой, задержанной после акции 10 августа в Москве и пострадавшей от сотрудника полиции.

Общество Петербург попал в рейтинг самых тусовочных городов мира Санкт-Петербург попал в рейтинг самых тусовочных городов мира по версии издания Lonely Planet, сообщают «Известия».

Шоу-бизнес Нетребко прогулялась по Москве с «гигантской» холщовой сумкой Предпочитающая яркий, эпатажный стиль в одежде Анна Нетребко удивила видавшую виды московскую публику необычным образом.

Происшествия Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек Два вертолета, тепловизоры и лодки с эхолотами используют для поисков пропавшей в лесу в Нижегородской области пятилетней девочки, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Политика Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit В соглашении прописано, что после выхода Британии из Евросоюза Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, пока Лондон и Брюссель не согласуют иной способ сохранения прозрачной границы.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

Футбол Акинфеев: никого не огорчал тем, что завершил карьеру в сборной Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о решении завершить карьеру в сборной России.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Экономика «Лукойл» завершил программу buy back "Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.

Технологии IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.