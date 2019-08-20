Финансы
ЦБ ответил на идею блокировать карты при подозрительных операцияхRambler News Service 06:32
Увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять меры после вывода злоумышленником похищенных средств, заявили RNS в пресс-службе ЦБ, комментируя предложение Ассоциации банков России блокировать карты клиентов при зачислении подозрительных средств до 30 дней для борьбы с мошенничеством.
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с чего всё началось
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, комментируя соответствующую инициативу Ассоциации банков России, о которой написала газета "Коммерсантъ". В ЦБ напомнили, что получение талона из книги учета сообщений о происшествиях (КУСП) может затянуться дольше, чем на несколько часов.ТАСС07:25
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Центробанк: блокировка карт на 30 дней при подозрительных операциях может быть неэффективной
Парламентская газета07:14
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