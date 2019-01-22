Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 09:18
Санация Московского индустриального банка, по оценке регулятора, продлится полгода-год. В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Убыток - около половины капитала Накопленный за последние четыре года убыток Московского индустриального банка, по словам Поздышева, составляет около половины капитала банка, не менее 13 млрд рублей.ТАССвчера в 08:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Авто
«Яндекс» выпустил бортовой компьютер для автомобилей
Обновлено в 02:01
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Avito обвиняет «Авто.ру» в краже объявлений
Сервис Avito обвиняет сайт «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», в краже объявлений о продаже автомобилей.
Обновлено в 01:40
Общество
Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов в США
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США
Обновлено в 00:04
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
СК признал пытавшегося угнать самолет мужчину трезвым
Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать и направить в Афганистан самолет.
Обновлено в 02:38
Общество
В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander
В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
Редкий мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке впервые за три года родился детеныш мексиканского ядозуба. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В 32 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников
Обновлено в 01:50
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля
В случае, если Совбез ООН не отреагирует на удары Израиля по территории Сирии, Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива, заявил сирийский постпред в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В Оренбургской области более 20 детей отравились в школьной столовой
Более 20 учеников в Оренбургской области отравились, пообедав в школьной столовой, восемь из них госпитализированы, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:14
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Технологии
Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»
Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены
В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона
В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Эксперт прокомментировал действия экипажа рейса Сургут-Москва
Пассажир Павел Шаповалов, пытавшийся угнать самолет "Аэрофлота", который летел из Сургута в Москву, заявлял о наличии у него оружия, сообщила бортпроводница, работавшая на борту лайнера.
Обновлено в 02:07
Наука
В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Сбербанк решил отменить комиссии за денежные переводы
Сбербанк планирует полностью упразднить комиссии за переводы денежных средств внутри банка, для отдельных категорий клиентов их уже отменили, передает ТАСС слова главы банка Германа Грефа.
Обновлено в 03:03
Хоккей
Александр Овечкин третий раз в сезоне сделал хет-трик в матче НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» на своей площадке проиграл в овертайме «Сан-Хосе» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:7. Лучшим игроком встречи был признан капитан хозяев Александр Овечкин, забросивший три шайбы и сделавший результативную передачу.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3
Обновлено вчера в 12:55
Авто
«Камаз» возобновил работу после корпоративного отпуска
Ведущий российский производитель грузовых автомобилей "Камаз" в среду возобновил работу в полном объёме после корпоративного отпуска, сообщает компания.
Обновлено в 03:00