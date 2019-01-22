Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банкаВедомости 08:20
Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет.
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Дисбаланс между активами и пассивами в капитале Московского индустриального банка составляет от 60 до 100 млрд рублей, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.ТАСС08:21
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Финансы
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти
Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
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Финансы
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Обновлено вчера в 15:00
Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Ранее, 21 января, зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин в ходе парламентских слушаний заявил, что в России до сих пор существует проблема «зарплатного рабства».
Обновлено в 04:19
Финансы
Что сопротивляется росту доллара
Хорошие трейдеры уже присматривают страховки, через фьючерсы и опционы от такого сценария.
Обновлено в 08:10
Финансы
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«Недавнее увеличение депозитов SNB предполагает, что Центральный банка мог проводить интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать евро/франк», — написали стратеги Morgan Stanley, в том числе Ханс Редекер.
Обновлено вчера в 10:07
Финансы
Замминистра финансов рассказал о будущем МФО
Еще одним важным изменением в работе рынка кредитования в целом Алексей Моисеев назвал внедрение процедуры расчета общего объема долга и долговых платежей, а также отказ от судебной защиты кредиторов в случае, если кредит был выдан тогда, когда у гражданина уже имелось на руках большое количество кредитов.
Обновлено в 02:37
Финансы
Маркус Хьюз, Coinbase: крупные банки верят в Bitcoin
Крупные финансовые организации не считают, что Bitcoin находится под угрозой исчезновения, рассказал руководитель Coinbase Маркус Хьюз.
Обновлено в 02:37
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 66,55 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 03:30
Финансы
Нижегородская область в 2019–2021 годах продолжит выпуск облигаций
Нижегородская область в соответствии с областным бюджетом на 2019–2021 годы планирует ежегодно размещать облигационные займы в объеме 10 млрд рублей, сообщила «ФедералПресс» министр финансов региона Ольга Сулима.
Обновлено вчера в 03:51
Финансы
Выплаты федеральным льготникам индексируют с 1 февраля в России
С 1 февраля 2019 года все федеральные ежемесячные денежные выплаты в России проиндексируют на 4,3% – на фактический уровень инфляции.
Обновлено 20 января в 00:12
Финансы
Сбербанк ожидает к марту разрешение регулятора ОАЭ на продажу Denizbank
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Обновлено в 12:10